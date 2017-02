Michel deve substituir Maicon no jogo contra o Cruzeiro-RS

Oportunidade

Independentemente da reação negativa dos torcedores depois do empate com o São José ou da falha na jogada que originou o gol de empate do Zequinha, o volante Maicon está fora do jogo contra o Cruzeiro-RS no próximo sábado. Ele, por cera, recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática, só devendo voltar ao time no Gre-Nal do dia 4 de março.

Com a ausência de Maicon, o volante Michel, destaque da Série B do ano passado pelo Atlético Goianiense, deverá ganhar sua melhor chance até agora, iniciando pela primeira vez uma partida pelo time principal. Ele só começou um jogo como titular na derrota contra o Flamengo pela Primeira Liga, quando foi levada a campo a equipe reserva.



