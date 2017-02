Grêmio estreará em casa no Brasileirão 2017 contra o Botafogo 

Na Arena

O Grêmio já sabe qual será seu adversário de estreia no Brasileirão. Único representante gaúcho na Série A em 2017, o time de Renato receberá o Botafogo na Arena na primeira rodada, que ocorrerá em 13 ou 14 de maio.

Na segunda rodada, o Grêmio viajará até Curitiba para enfrentar o Atlético-PR na Arena da Baixada. Na terceira, a viagem será mais longa, até Recife, onde terá o Sport pela frente na Ilha do Retiro.



Os jogos das três primeiras rodadas foram definidos em reunião na tarde desta segunda-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As três primeiras rodadas da tabela devem ser oficializada pela entidade na terça-feira.



Veja os confrontos do Grêmio nas três primeiras rodadas



1ª RODADA (13 ou 14/5)

Fluminense x Santos

Flamengo x Atlético-MG

Palmeiras x Vasco

Corinthians x Chapecoense

Cruzeiro x São Paulo

Coritiba x Atlético-GO

Grêmio x Botafogo

Bahia x Atlético-PR

Ponte Preta x Sport

Avaí x Vitória



2ª RODADA (20 ou 21/5)

Botafogo x Ponte Preta

Vasco x Bahia

Santos x Coritiba

São Paulo x Avaí

Atlético-MG x Fluminense

Atlético-PR x Grêmio

Sport x Cruzeiro

Vitória x Corinthians

Atlético-GO x Flamengo

Chapecoense x Palmeiras



3ª RODADA (27 ou 28/5)

Botafogo x Bahia

Vasco x Fluminense

Santos x Cruzeiro

São Paulo x Palmeiras

Atlético-MG x Ponte Preta

Atlético-PR x Flamengo

Sport x Grêmio

Vitória x Coritiba

Atlético-GO x Corinthians

Chapecoense x Avaí



