Promessa uruguaia assina contrato com o Grêmio

O uruguaio Martín Chavez é o novo reforço do Grêmio para o grupo de transição. O meia de 18 anos chega por empréstimo junto ao Peñarol para integrar a equipe de base tricolor. Seu vínculo vai até o final do ano na Arena.



Observado pelo Grêmio durante a Copa Ipiranga, Chavez chega com o objetivo de cumprir um período na equipe de transição e depois se integrar ao grupo profissional. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o garoto declarou-se fã de Juan Roman Riquelme, camisa 10 que fez história com a camisa do Boca Juniors.



— Não sei se sou um 10 clássico, me considero um jogador rápido, habilidoso. Eu jogo atrás dos atacantes. Minha posição é a mesma do Douglas, crio e sirvo. Juan Roman Riquelme é meu ídolo e minha referência. Para mim ele foi o último grande 10.



Para viabilizar a chegada de Martín Chavez, o Grêmio também aceitou o retorno antecipado do zagueiro Bressan, que estava empestado ao Peñarol. Fora dos planos no Uruguai, o defensor já está integrado ao grupo de Renato Portaluppi.

