São Paulo já foi notificado a não repassar ao Atlético-MG dinheiro que Grêmio tem a receber por Victor

Informado

O São Paulo já foi notificado da decisão judicial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que determina o bloqueio de parte do valor que seria repassado ao Atlético-MG pela venda do centroavante Lucas Pratto.

A notificação do clube paulista ocorreu no início da madrugada desta terça-feira, por e-mail, e foi feita pelo juiz de plantão do Tribunal de Justiça, Volnei dos Santos Coelho.

Leia mais

Leonardo Oliveira: os melhores lances do empate do rival gremista

Em três campeonatos, Grêmio terá maratona de seis jogos em 19 dias

Grêmio será julgado na quarta-feira por invasão de Carol Portaluppi



Com isso, o São Paulo fica obrigado a transferir para a conta vinculada ao processo R$ 10,5 milhões a que o Grêmio tem direito pela venda do goleiro Victor, ao Atlético-MG, no ano de 2012.

Os advogados do Grêmio Nestor Hein e Leonardo Lamachia só deixaram o Tribunal de Justoça por volta de 2h desta terça-feira, depois de confirmada a notificação do São Paulo.

— Demos um passo muito significativo nesse caso. Mas o crédito ainda não está garantido. Nosso sentimento é de que o Atlético-MG vai recorrer — entende Lamachia.

Caso o São Paulo ingresse mesmo com recurso, ele será encaminhado ao próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Lamachia ressalta que é boa a relação entre Grêmio e Atlético-MG. Observa, contudo, que não havia outra forma de garantir o pagamento.

— Chega um momento em que temos de fazer valer a nossa responsabilidade com o clube — diz o advogado.

Veja a notificação ao São Paulo

Foto: Reprodução / TJ

* ZH Esportes