As opções de Renato Portaluppi para substituir Bolaños no Grêmio

O favorito para substituir Bolaños nos próximos quatro jogos do Grêmio é Lucas Barrios. Mas o técnico Renato tem um leque variado para repor a ausência do meia, suspenso contra o Veranópolis e desfalque nas três partidas seguintes pela convocação para a seleção equatoriana. No banco, o argentino Gata Fernández aguarda por uma chance de estrear, mas não deve iniciar neste domingo. O treinador também pode utilizar Léo Moura e Fernandinho como alternativas.



Só que, como Barrios é a principal contratação do Grêmio nesta temporada, é difícil que o argentino naturalizado paraguaio espere no banco de reservas. Assim, cabe a Renato entrosá-lo com Ramiro, Luan e Pedro Rocha. Para Zinho, ex-meia gremista e atual comentarista do canal Fox Sports, a entrada de Barrios exigiria uma mudança no comportamento de Luan, que passaria a atuar centralizado na linha de meias, com a função de municiar o ataque.



— Nesta função, ele precisará marcar mais. Não é muito a dele, mas, como é talentoso, tem capacidade para cumprir. Esta formação com o Barrios e o Luan fica mais ofensiva, o time pode ficar mais exposto. Acredito que o Renato vá utilizar esta opção mais dentro da Arena, quando precisa ir para cima dos adversários — entende Zinho.



Para o repórter Marco Aurélio Souza, da TV Globo, que acompanhou de perto a passagem de Barrios pelo Palmeiras, é mais fácil que o centroavante possa servir Luan do que o contrário. Com o meia Robinho, hoje no Cruzeiro, como garçom, o novo atacante gremista foi um dos destaques do título dos paulistas na Copa do Brasil 2015. No Grêmio, Souza entende que este papel seria melhor desempenhado por Gata Fernández, já que Luan acostumou-se a jogar como falso 9 de movimentação na frente.



— Não consigo ver o Luan pifando o Barrios. Ele tem uma movimentação que é singular no futebol brasileiro, que flutua nos dois lados do campo e busca o jogo no meio. Como o Barrios é móvel, combativo na marcação e sai da área com facilidade, pode ajudar mais abrindo espaço para o Luan romper a marcação — observa o jornalista.



Correndo por fora como opções para Renato, estão Léo Moura e Fernandinho. O lateral-direito de 38 anos jogou boa parte do último Brasileirão como meia no Santa Cruz improvisado como meia - iniciou sua carreira nesta função, inclusive. O atacante, embora tenha permanecido no clube por um pedido de Renato, parece render melhor quando ingressa no decorrer dos jogos.



Barrios e Luan recuado

Com esta formação, o posicionamento de Luan mudará. O garoto deixaria de atuar como falso 9 e ocuparia a função que hoje é exercida por Bolaños, como meia central, ao lado de Pedro Rocha e Ramiro. Mais longe da área, mas com movimentação intensa, Luan assumiria o papel de alimentar Barrios com passes e lançamentos. E também pode aproveitar as jogadas com o pivô para fazer tabelas e buscar finalizações.



Gata Fernández e Luan

A entrada do argentino manteria a atual estrutura do meio e do ataque. Com estilo semelhante ao de Bolaños, Gata Fernández tem na velocidade de execução de movimentos uma de suas qualidades. O posicionamento de Luan, mais à frente, não seria modificado. Mas, como o argentino, por vezes, atuou como falso 9 na Universidad de Chile, os dois poderiam alternar funções para confundir a marcação adversária.



Léo Moura no meio

Com o veterano na linha de meias, Renato escalaria uma espécie de dublê de Douglas. Com atuações destacadas na lateral direita do Grêmio, Léo Moura tem a seu favor o entrosamento com Ramiro. Mesmo que o meio-campo perca velocidade, ficando mais cadenciado. Além disso, Moura abriria espaço para a volta de Edílson, recuperado de lesão, ao time. E Luan seguiria como falso 9 de movimentação no ataque.



Ramiro e Fernandinho

Com esta opção, o substituto de Bolaños, na prática, seria Ramiro, que atuaria mais pelo meio. No lado direito, ingressaria Fernandinho, alternativa mais utilizada por Renato durante as partidas, para mudar o comportamento do time. Em boa fase, Ramiro se mostra um jogador múltiplo, capaz de desempenhar quase todas as funções do meio. E teria a responsabilidade de pifar Luan.



