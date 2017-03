Bruno Rodrigo é apresentado pelo Grêmio: "Um grupo forte se faz com disputas nas posições"

Reforço para o grupo

O Grêmio contratou Bruno Rodrigo às pressas depois da lesão nas costelas de Pedro Geromel. Apesar de estar sem ritmo por não atuar desde novembro, o defensor se disse pronto para a provável estreia pelo Tricolor — com o time reserva, ele deve jogar contra o São Paulo-RG nesta quarta-feira, pela última rodada da primeira fase do Gauchão.

— Acho que (Geromel e Kannemann) são excelentes jogadores, foi assim na Copa do Brasil ano passado. A equipe do Grêmio é muito forte defensivamente. Thyere entrando bem, Bressan já tem uma certa experiência, são jogadores que vêm mostrando potencial há algum tempo. Vou dar meu máximo para ajudar o Grêmio quando for exigido. Um grupo forte se faz com disputas nas posições. Vamos disputar a posição com os outros zagueiros com respeito. Quero dar meu melhor para ajudar e vou brigar por isso — disse o novo camisa 14 do Grêmio.

Anunciado há 20 dias, Bruno Rodrigo fez uma espécie de pré-temporada antes da estreia. Ele disse que está bem fisicamente, apesar de ainda precisar de ritmo.

— Foram dias bem trabalhados. Lógico que, como todo começo de ano, toda pré-temporada, o jogador começa jogando um pouco abaixo devido aos treinamentos e vai adquirindo ritmo de jogo conforme as partidas passam. Estou apto a poder ajudar o Grêmio, independentemente se for começando as partidas ou durante as partidas e treinamentos. Estou pronto para ajudar — destacou.

Conhecido pela capacidade de fazer gols de cabeça, Bruno Rodrigo também comentou suas características na parte defensiva:

— Sou um defensor que procuro estar sempre bem posicionado, sempre procuro incentivar dentro de campo. Em situações como esta, em que conheço pouco a característica dos jogadores, procuro conversar para me acertar dentro de campo.

Já classificado para as quartas de final do Gauchão, o Grêmio optou por usar reservas em Rio Grande.

