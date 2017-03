Edílson justifica goleada sobre o Juventude: "A paciência de rodar a bola voltou"

Avaliação

Edílson, enfim, fez sua estreia em 2017. O lateral-direito atuou na goleada sobre o Juventude na última rodada do Gauchão, e deve ser utilizado no time misto do Grêmio que enfrentará o São Paulo-RG na próxima quarta-feira. Após a grande atuação do último final de semana, o lateral falou sobre o seu diagnóstico dos problemas gremistas em alguns jogos do Gauchão: a falta de paciência.

- A gente estava com pouca paciência de rodar a bola, que era nossa principal característica no ano passado. Agora isto voltou - afirmou.

Edílson também falou sobre as cobranças por mais reforços que os jogadores fizeram para a direção no começo da temporada. Com o bom desempenho de Léo Moura e de Michel, o lateral elogiou as investidas feitas:

- Cobramos a direção por reforços e agora temos que elogiar pelos que chegaram: Barrios, Gata e Léo Moura. Temos que elogiar o esforço da direção para traze-los. É isso que todos querem, jogadores bons ao nosso lado para conquistarmos os títulos possíveis.

O jogador também falou sobre o primeiro objetivo de 2017: o título do Gauchão. Com as dificuldades na fase classificatória, Edílson alertou para os riscos da competição

- Ainda faltam sete jogos para o título gaúcho. O Grêmio vem muito forte, mas nós temos que respeitar muito nossos adversários.

