Treino não revela time do Grêmio para enfrentar o São Paulo-RG

Mistério

O treino do Grêmio na tarde desta segunda-feira no CT Luiz Carvalho não revelou o time que estará em campo na quarta contra o São Paulo em Rio Grande. Renato comandou uma atividade em campo reduzido que não contou com a presença de todos os atletas. Alguns dos jogadores que estiveram em campo na goleada de sábado sobre o Juventude permaneceram na academia. O certo é que o time estará bastante descaracterizado no confronto no sul do estado. Após a vitória de sábado que garantiu a classificação antecipada, o próprio técnico adiantou que vai preservar alguns titulares.



O trabalho que encaminha a equipe vai ocorrer na manhã de terça com portões fechados na primeira parte. Na sequência os atletas almoçam nas dependências do CT e seguem de ônibus para Rio Grande.

Uma vitória no Aldo Dapuzzo garante ao Grêmio uma posição entre os quatro primeiros e a vantagem de fazer o segundo jogo em casa na próxima fase. Com um empate provavelmente isso aconteça também. Na melhor das situações o Grêmio pode terminar na segunda posição na tabela. Em caso de derrota corre o risco de cair até mesmo para a sexta colocação, dependendo dos resultados paralelos.



