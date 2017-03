Com coletivo entre reservas e transição, Grêmio se reapresenta

Preparação

O Grêmio voltou aos treinos nesta segunda-feira, com uma atividade no CT Luiz Carvalho entre os reservas e o time de transição. Edilson participou normalmente do treino, e provando estar recuperado, poderá ser a surpresa entre os relacionados para o jogo contra o Novo Hamburgo, quarta-feira, 21h45min, no Estádio do Vale.

Gata Fernandez marcou um belo gol após jogada pela esquerda. O meia driblou o zagueiro e tocou por cavadinha, superando o goleiro Dida. Fernandinho e Ty completaram o placar para os reservas. Em bela cobrança de falta, Machado descontou para a transição.

O time reserva teve: Bruno Grassi; Edilson, Leonardo Gomes, Bressan e Cortez; Arthur, Kaio, Ty, Gata Fernandez e Fernandinho; Everton.

O time de transição atuou com Dida; Wallace Oliveira, Zé Augusto, Lucas Rex e Iago; Machado e Esperon, Negueba , Jean Pyerre e Vico; Martin Chavez.

Em recuperação de lesões, Marcelo Grohe, Beto da Silva, Maicon e Pedro Geromel correram no gramado suplementar. É possível que Maicon retorne ao time no sábado diante do Juventude em Porto Alegre. Geromel recupera-se de uma fratura na costela decorrente de uma disputa com Brenner no Gre-Nal. O DM ainda não se manifestou sobre a liberação dos lesionados.

