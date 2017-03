Com gol de Luan, Grêmio empata com o Veranópolis na Arena

1 a 1

O Grêmio desperdiçou neste domingo a chance de aproximar-se do líder Novo Hamburgo. Mais do que isso: o empate em 1 a 1 com Veranópolis, na Arena, fez com que a equipe recuasse para a terceira posição na tabela do Gauchão. Ainda assim, segue em situação cômoda para decidir em casa as quartas de final. É o terceiro empate consecutivo no campeonato.

Sem Bolaños, Renato finalmente deu chance a Lucas Barrios desde o início do jogo. Ao mesmo tempo em que atendia a uma reivindicação da torcida, o técnico tentava uma solução arriscada, contra um time entrosado como o da Serra. A entrada do argentino, afinal, implicava a mudança de posicionamento de Luan, que passou a atuar na armação.

Leia mais:

Cotação ZH: Léo Moura, Ramiro e Kannemann são os destaques do Grêmio no empate com o VEC

Barrios analisa estreia como titular: "Sei que posso dar muito mais ao time"

Renato diz que pode variar sistemas no Grêmio: "Meu time não tem titular"

Veja a tabela do Gauchão

Foi clara a dificuldade da equipe na execução de movimentos que costuma fazer com naturalidade. Sem a mesma mobilidade dos demais atacantes, Barrios procurou compensar recuando para iniciar as jogadas. E errou muitos passes nos primeiros minutos.

Do outro lado, o Veranópolis não se limitou a marcar, mesmo fora de casa. Foi ousado na proposta de jogo e criou chances. E foi o primeiro time a chutar a gol. A 17 minutos, Thyerre afastou mal e Kairon, de dentro da área, bateu para defesa de Leo.

Também atrapalhava a mecânica do Grêmio a já identificada dificuldade de Michel e Jailson na transição entre meio e ataque. Como em outros jogos, os dois volantes limitaram-se às tarefas de marcação, o que afetava a criação da equipe. Tudo piorou a 25 minutos. Lançado pela esquerda, Gustavo, na frente de Léo Moura, teve espaço para girar, chutou de longe e venceu Leo, que falhou.

Restava ao Grêmio como solução as investidas de Léo Moura pela direita. Ou a intensa movimentação de Ramiro, que assumiu a responsabilidade de armar. Aos 29, ele deu a Luan, que arrematou para defesa de Reynaldo. Aos 30, a jogada se repetiu, mas Luan caiu na dividida com Léo Dagostini.

Preocupado, Renato aproveitou uma interrupção do jogo por falta e reuniu quatro jogadores na beira do gramado para passar instruções. O primeiro tempo seria encerrado com gol anulado de Lucas Barrios, que, impedido, concluiu para a rede passe de Ramiro. Por reclamação, o centroavante recebeu amarelo a caminho do vestiário.

Renato acertou na mudança feita no intervalo. Em busca de criatividade, trocou Jailson, de baixa produção, por Lincoln. Ramiro, com isso, trocou de função e virou volante. O gol de empate saiu muito cedo e facilitou a tarefa. E foi um primor. Aos quatro minutos, em passe perfeito de Ramiro, Luan, entre Zé Roberto e Jadson, amaciou no peito, girou e venceu Reynaldo.

Tudo indicava uma virada. Mas o Veranópolis ainda assustou a 8 minutos. Ricardinho avançou pela direita e deu passe a Mateus Santana, que chutou rasteiro para, dessa vez, uma boa defesa de Leo. A pressão do Grêmio se intensificou. Entrosados, Léo Moura e Luan viraram protagonistas das melhores chances do Grêmio. A 19, Reynaldo mandou a escanteio falta de Léo Moura. A 24, em novo cruzamento de Léo Moura, Reynaldo defendeu para o meio da área e Pedro Rocha, sem marcação, chutou muito alto.

Renato ousou mais um pouco. Deixou Ramiro como único volante e fez estrear Gata Fernández, no lugar de Michel. Era sua última tentativa de acelerar o ritmo para tirar proveito do cansaço do Veranópolis, que era evidente a esta altura.

GAUCHÃO — 8ª RODADA — 19/3/2017



GRÊMIO: Leo; Léo Moura, Thyere, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel (Gata Fernández, 32'/2º) e Jailson (Lincoln, int); Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios (Everton, 18'/2º)

Técnico: Renato Portaluppi

VERANÓPOLIS: Reynaldo, Vinícius Bovi, Zé Roberto, Léo Dagostini e Jadson; Jonathan, Eduardinho, Athos (Willian Favoni, 24'/2º) e Mateus Santana; Gustavo (Jean Carlos, 31'/2º) e Kairon (Gil Mineiro, 18'/2°)

Técnico: Tiago Nunes

Gols: Gustavo (V), a 25 minutos do primeiro tempo e Luan (G), a 4 do segundo

Cartões amarelos: Jadson, Mateus Santana, Athos, Gil Mineiro, Zé Roberto, Jonathan (V), Lucas Barrios, Léo Moura, Gata Fernández e Kanemann (G)

Arbitragem: Roger Goulart, com Maurício Coelho Penna e Jorge Eduardo Bernardi

Renda: R$ 412.662,00

Público: 13.239 (11.271 pagantes)

Local: Arena do Grêmio

PRÓXIMO JOGO — GAUCHÃO

Novo Hamburgo x Grêmio

22/3/2017, quarta-feira, 21h45min

Leia outras notícias sobre o Grêmio



*ZHESPORTES