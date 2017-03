"É uma responsabilidade grande estar à frente do futebol do Grêmio", diz novo executivo

Casa nova

Após quatro dias de conversas conhecendo os bastidores do Grêmio, André Zanotta foi apresentado oficialmente como o novo gerente-executivo do clube. Em sua entrevista, o profissional afirmou que além de criar um bom ambiente no futebol, sua principal missão será realizar um elo entre comissão técnica, atletas e direção.



– É uma responsabilidade muito grande estar à frente do futebol do Grêmio. Foi um longo processo, um mês desde a nossa primeira conversa até o desfecho – comentou Zanotta.



Sem muito prazo para novas contratações, Zanotta explicou que sua principal tarefa será na administração das demandas diárias, não necessariamente focar apenas na avaliação de reforços para o grupo principal.

– É bom esclarecer em que eu chego em um momento que o elenco já está estabelecido. Mas a função do executivo não se restringe e contratar e demitir. É muito mais que isso. Além das negociações, é cuidar do ambiente do futebol profissional. Eu venho para um time campeão, conversei com atletas e comissão técnica. Quero que eles sintam como se eu fizesse parte deste grupo. É pensar estrategicamente o Grêmio do futuro, cada vez maior e mais forte no futebol – comentou,

Mas além do cuidado com o grupo principal, Zanotta garantiu que também irá trabalhar no aproveitamento das promessas da base para Renato Portaluppi:

– É parte da minha função alguns assuntos da base. Eu vejo muitos atletas formados aqui que estão no time, o Lincoln tem um potencial enorme. É um assunto que todo clube precisa. Todos precisam revelar jogadores em casa para ter receita futura e ter um ganho desportivo.



