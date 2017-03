Edílson volta a treinar com o grupo do Grêmio

Novidade

Renato Portaluppi dividiu a atividade da tarde desta segunda-feira no CT Luiz Carvalho. Em um dos campos, quem atuou na Venezuela treinou sob o comando do auxiliar Alexandre Mendes.

Já no outro gramado estavam os reservas em um coletivo contra o time de transição, observados por Renato.

Neste trabalho a equipe formou num 4-1-4-1 com Bruno Grassi; Edilson, Bressan, Kaio e Cortez; Arthur; Fernandinho, Lincoln, La Gata Fernandez e Everton; e Lucas Barrios.

O lateral Edilson mostrou estar recuperado da lesão na panturrilha e teve boa movimentação, mostrando que poderá voltar ao time em Pelotas, na quarta-feira, contra o Brasil.

Mas o principal destaque foi La Gata Fernandez. O meia argentino mostrou qualidade técnica e que é um jogador que busca simplificar as jogadas, com toques rápidos e sempre de primeira. Aliás, foi dele, o único gol do treinamento.

Pedro Geromel e Beto da Silva estiveram no campo realizando corridas sob supervisão da fisioterapia, já Maicon ainda segue em tratamento da lesão na panturrilha direita. A nota triste do treino foi a entorse do joelho direito do meio TIlica, que deixou o campo no carro maca.

Quem também esteve no campo, apenas de chinelos, foi Douglas. O meia apenas observou o coletivo, já que segue seu processo de recuperação da cirurgia no joelho.

