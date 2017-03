Grêmio faz último treino antes do Gre-Nal e não dá indícios sobre escalação de Barrios

Sem revelar

O último treinamento do Grêmio antes do Gre-Nal 412, na tarde desta sexta-feira, começou com um mistério – que passou a ser desfeito no momento em que o trabalho recreativo teve início. A dúvida era Maicon: o capitão gremista não participou do aquecimento e ficou no vestiário, fazendo tratamento para um desconforto na panturrilha direita.



Porém, minutos depois, ele foi a campo. Após dar algumas voltas em torno do gramado e conversar com o técnico Renato Portaluppi, o médico Paulo Rabaldo e o fisioterapeuta Henrique Valente, o camisa 8 passou a fazer parte do rachão com os demais companheiros.

Se Renato ainda quiser manter um certo mistério, será com relação ao aproveitamento do recém-contratado Lucas Barrios. Já regularizado, o ex-atacante do Palmeiras deve fazer sua estreia com a camisa tricolor no Gre-Nal. Porém, ainda não se sabe se como titular ou não.

Enquanto o time se prepara para o clássico 412, a diretoria corre contra o tempo para fechar a contratação de Gastón Fernández. O meia da Universidade de Chile será avaliado pelo médico gremista Márcio Bolzoni em Santiago e, se for aprovado nos exames, assinará contrato com o clube. O Grêmio, inclusive, enviou para o Chile o advogado Gabriel Vieira para agilizar o processo.

*RÁDIO GAÚCHA