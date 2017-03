Grêmio inicia preparação para enfrentar o Veranópolis

Gauchão

Renato deu início aos trabalhos para o primeiro confronto diante do Veranópolis, no próximo domingo, dando ênfase às conclusões.

Durante boa parte da atividade, os jogadores bombardearam os goleiros Marcelo Grohe, Léo e Dida, mas o aproveitamento foi apenas razoável.

As boas notícias foram as presenças de Pedro Geromel, Maicon e Lucas Barrios, recuperados de lesões, e que já estão à disposição de Renato.

Mas apesar do retorno do paraguaio, ele não deverá ser titular em Veranópolis. Já Geromel e Maicon retornarão naturalmente. A única dúvida que resta é saber se Léo Moura será mantido no meio, como ocorreu na partida diante do Juventude, com Ramiro sendo o parceiro de Maicon.

O único jogador que ainda não pode ser utilizado é o peruano-brasileiro Beto da Silva, que segue sua recuperação de uma lesão muscular.

