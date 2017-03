Grêmio irá anunciar desistência da negociação por compra da Arena nesta sexta-feira

Fora da mesa

O Grêmio irá deixar, oficialmente, a mesa de negociações pela compra da gestão da Arena nesta sexta-feira. O clube publicará ao longo do dia, em seu site oficial, uma nota explicando o novo posicionamento de não procurar mais OAS, Caixa/Karagounis, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Banrisul para tentar acertar os detalhes da negociação. A nova postura da direção do clube cumpre a ameaça que o presidente Romildo Bolzan havia feito à ZH de esperar apenas até o dia 31 de março por um acerto entre as partes.

– Agora vamos aguardar – projetou Romildo.

No total, são cinco os bancos envolvidos no negócio. A Caixa é representada pela empresa Karagounis (controlada por um fundo de investimentos ligado ao banco) e maior interessada na concretização da operação. Afinal, a Karagounis deseja que a "troca de chaves" entre Grêmio e OAS ocorra o quanto antes para que a área do Olímpico seja liberada e possa ser explorada comercialmente.

Por isso, a empresa atuaria como uma espécie de "fiadora" do Grêmio na compra da Arena: arremataria a dívida do financiamento do BNDES junto a Banrisul, Banco do Brasil, Santander e Bradesco, avaliada em R$ 170 milhões, por R$ 113 milhões à vista. Assim, o clube pagaria R$ 1,5 milhão mensal diretamente ao parceiro pela compra da Arena - o contrato dos direitos de TV serviria como garantia da operação.

Neste acordo, a Karagounis também assumiria a responsabilidade pela execução das obras de qualificação do entorno da Arena e bancaria a compra da área do estacionamento E2, anexa à Arena, que seria repassada ao Grêmio. Ao entregar o Olímpico, o clube receberia a posse do terreno de seu novo estádio, que estaria desonerado - hoje serve como garantia aos bancos no financiamento do BNDES.

