Grêmio monta logística e contará com Bolaños contra o Juventude

O Grêmio contará com Bolaños contra o Juventude, neste sábado. Suspenso pelo terceiro amarelo recebido contra o Paraguai e fora do jogo do Equador com a Colômbia, na terça, o jogador já voltou ao Brasil. Em São Paulo, tem chegada prevista à Capital para 14h30min e deve participar do treino à tarde na Arena.



Contra o Juventude, amanhã, Bolaños deverá, ao menos, ficar no banco de reservas. Apesar do curto intervalo de 45 horas entre o término do jogo do Equador com o Paraguai, às 22h de quinta-feira, e o início da partida pelo Gauchão, às 19h de sábado, o regulamento do Estadual não veta sua escalação.



No artigo 52 do documento, é determinada a obrigatoriedade de um intervalo mínimo de 48 horas de descanso para os atletas. No entanto, isto só é necessário desde que seja entre duas partidas do Gauchão. Assim, o jurídico do Grêmio entende que Bolaños não terá problemas para entrar em campo.



— Não há nenhum impeditivo — assegura o advogado Gabriel Vieira.



A utilização de Bolaños contra o Juventude será definida pelo técnico Renato. No treino desta sexta, na Arena, o meia realizará uma avaliação com o preparador Rogério Dias para avaliar seu nível de desgaste físico.



— A comissão técnica vai avaliar a condição física dele para definir como será utilizado — explica o diretor de futebol Saul Berdichevski.



