Mesmo recuperados, Maicon e Geromel serão preservados por Renato contra o São Paulo-RG

Renato Portaluppi já antecipou duas ausências na lista de relacionados para a partida da próxima quarta-feira, às 21h45min, contra o São Paulo-RG. Mesmo recuperados clinicamente, Maicon e Geromel serão preservados da viagem a Rio Grande. A ideia de comissão técnica é contar com o retorno da dupla para a primeira partida das quartas de final do Gauchão, marcada para o próximo domingo.

O técnico afirmou que Maicon e Geromel devem participar de algum jogo-treino, ou apenas de treinamentos coletivos, nesta próxima semana para recuperarem o ritmo de jogo.

Atualmente na segunda colocação, dois pontos atrás dos 19 do líder Novo Hamburgo, o Grêmio precisa torcer por tropeços do Noia para ficar na liderança na fase classificatória.

Mesmo se não conseguir ultrapassar o Novo Hamburgo, a equipe do técnico Renato Portaluppi precisa de apenas um empate contra o São Paulo-RG para garantir presença entre os quatro primeiros, o que dá vantagem do mando de campo na próxima fase do Gauchão.

