Novo reforço do Grêmio, Gastón Fernandez desembarca em Porto Alegre

O novo reforço do Grêmio, o argentino Gastón Fernandez, de 33 anos, desembarcou no fim da manhã deste domingo no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Ele não concedeu entrevistas, já que a Infraero orientou o atleta a não sair na área do desembarque internacional. O motivo foi evitar tumulto no saguão. No entanto, diferentemente da chegada de Lucas Barrios, dessa vez havia poucos torcedores presentes.

Gata Fernandez, como é chamado, assina contrato por dois anos, com possibilidade de renovação por mais um. Ele estava no Universidad de Chile, mas seu melhor momento na carreira foi jogando pelo Estudiantes, em 2009, quando conquistou a Taça Libertadores da América. O jogador atua como meia, tanto centralizado, como pelos lados.

Agora a direção tenta regularizar a inscrição do atleta junto à CBF para colocar à disposição de Renato. Nesta segunda-feira os jogadores se reapresentam após o empate no Grenal. Na terça-feira a delegação viaja para a Venezuela onde, na quinta-feira, estréia na Libertadores contra o Zamora.



