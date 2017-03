Por multa, dívida do Grêmio com Kleber Gladiador sobe para R$ 8,8 milhões e clube recorrerá

Na Justiça

O Grêmio ainda não se livrou por completo de Kleber Gladiador. Hoje no Coritiba, o atacante obteve ganho de causa em ação na Justiça do Trabalho pelo atraso no pagamento de parcelas de sua rescisão, que foi acordada em 2015.



Assim, o jogador receberia um acréscimo de R$ 2,9 milhões, o que representa uma multa de 40% sobre o valor de R$ 5,9 milhões que ainda está em aberto - o total da rescisão na esfera trabalhista foi de R$ 7,2 milhões. Ou seja, o clube passaria a dever um total de R$ 8,8 milhões a Kleber.



No despacho, é citado o atraso do pagamento da parcela do mês de outubro de 2016, que poderia ser quitada até 20 de novembro (30 dias após o vencimento) sem multa. Ocorre, contudo, que o valor só foi depositado pelo Grêmio em 6 de dezembro, o que justificaria a multa sobre o valor devido.



Segundo o diretor jurídico Nestor Hein, o Grêmio já prepara o recurso contra a decisão da 9ª Vara de Justiça do Trabalho da Capital.



— Teremos uma reunião nesta quarta para avaliar a documentação do caso. Mas não há risco de o Grêmio ter que pagar este valor de imediato. Vamos recorrer — explicou Hein.



