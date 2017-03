Renato fala sobre adaptações de Barrios e Fernández ao Grêmio

Alternativas

Lucas Barrios e Gata Fernández ainda não tiveram oportunidades no time titular do Grêmio. Mas o atacante deve ganhar uma chance em breve. O técnico Renato Portaluppi faz mistério antes da partida contra o Veranópolis no domingo, mas garantiu que Luan não terá queda de rendimento se precisar mudar de função para a entrada de Barrios como referência do ataque.

— Luan tem liberdade para jogar, como tinha o Douglas. Ele e o Bolaños têm se entendido bastante. Acho que o importante, independentemente do esquema de jogo, é cada jogador estar em uma posição. Não pode ter dois jogadores no mesmo lugar e faltar em outra posição. O Luan não gosta de jogar fixo, ele gosta de rodar bastante. Acredito até que o Luan possa subir de produção no momento que tiver um jogador de área, porque aí ele sabe que ele vai ter que rodar e o outro jogador vai ficar mais parado. No caso, se jogar o Barrios. Acredito que não vai ter problema nenhum — avaliou, em entrevista coletiva depois do treino desta sexta-feira.

Renato admitiu, contudo, que o time muda de característica com a entrada de um centroavante de ofício em vez de apostar na manutenção de Luan como falso nove.

— No momento que o Barrios estiver em campo, o time joga de uma maneira. Sem ele, é diferente. Os jogadores precisam se adaptar — afirmou.

Já sobre Gata Fernández, meia contratado para substituir Douglas durante a recuperação de uma lesão no joelho, Renato foi mais cauteloso pelo fato de o argentino nunca ter atuado no futebol brasileiro.

— O jogador que vem de fora e nunca atuou no Brasil precisa de uma adaptação maior, e isso dificulta um pouco mais — explicou o treinador.

Renato optou por não revelar a escalação que vai a campo no domingo, na Arena. As únicas confirmações feitas pelo técnico são que Léo segue como goleiro no lugar do lesionado Marcelo Grohe, enquanto Léo Moura será mantido na lateral direita.

