Renato justifica concentração antecipada: "Nem todos são os profissionais que deveriam ser"

Foco no descanso

Renato manteve o mistério como uma arma do Grêmio para enfrentar o Juventude neste sábado, pelo menos a escalação do time titular. Mesmo recuperados, Geromel e Maicon seguem fora do time. O técnico confirmou que contará com Miller Bolaños e Marcelo Grohe, mas reforçou que só irá revelar a equipe 45 minutos antes do início da partida.

– O Miller voltou e fez a sua recuperação normalmente. Ele está concentrado para a partida – afirmou Renato, antes de reforçar o mistério que foi criado com o treino fechado:

– Só 45 minutos antes do jogo eu falo qual será a equipe. Tenho 23 jogadores concentrados e qualquer um poderá jogar.

Leia mais

Ainda sem Geromel e Maicon, Grêmio terá retornos de Grohe, Edílson e Bolaños

Grêmio x Juventude: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Como estão e quando voltam: a situação dos lesionados do Grêmio



Renato também explicou o motivo de antecipar a concentração para a partida contra o Juventude. Apesar do costume de levar o grupo de jogadores apenas 24 horas antes do jogo, os 23 atletas relacionados foram para o hotel na noite da última quinta-feira:

– Viemos de uma grande sequência de jogos, viagens, a cada três dias temos atuado. Nestas horas o jogador precisa de descanso, boa alimentação e algumas horas a mais de sono. O desgaste tem sido muito grande, com a alimentação correta. Muitos dormem na hora errada e se alimentam mal. É pouco tempo para deixá-los soltos. Nem todos são os profissionais que deveriam ser. Aí faltaria no jogo. Não foi castigo, domingo será folga – disse.

Com os retornos de Grohe e de Miller Bolaños, Renato exaltou a possibilidade de contar com dois titulares do começo de 2017. E também com Edílson, que brigará pela titularidade da lateral-direita com Léo Moura .

– É importante que o grupo todo está de volta. Não podemos precipitar as coisas, o jogador voltar antes do tempo e voltar a sentir uma lesão. Por isso estamos segundo com cautela. A cada dia que passar, vão intensificar os trabalhos. A resposta que irá dar será dos jogadores. Se fosse uma decisão, poderíamos arriscar. Após a última partida falei que na hora certa o grupo estaria junto e que nós seríamos como o Grêmio do ano passado.

Leia outras notícias sobre o Grêmio



Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*ZHESPORTES