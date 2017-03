Como estão e quando voltam: a situação dos lesionados do Grêmio

No DM

A sangria de lesões começa a ser estancada no Grêmio. Com nove jogadores no departamento médico, o técnico Renato ganha, aos poucos, alguns reforços. Para encarar o Juventude, neste sábado, devem voltar o goleiro Marcelo Grohe, recuperado de edema na coxa direita, e o lateral-direito Edílson, já livre de dores na panturrilha direita.



Para a próxima semana, é esperado o retorno de outros dois titulares que fazem falta para a equipe. O capitão Maicon, apesar da expectativa para a volta contra o Ju, só deve ter condições de enfrentar o São Paulo-RG na quarta-feira. A comissão técnica tem cautela e não apressa a volta do volante, que, por lesão na panturrilha direita, ficou fora do Gre-Nal e da estreia da Libertadores.



O mesmo vale para o zagueiro Geromel, que, por uma fratura nas costelas sofrida em lance com Brenner no clássico, não viajou para a Venezuela para enfrentar o Zamora. Embora já tenha sido liberado para treinos com bola, a exemplo de Maicon, só deve ser relacionado para enfrentar o São Paulo-RG.



Outros dois jogadores no DM só devem voltar em abril. Com edema na coxa direita, Lucas Barrios, inicialmente, só ficaria fora dos jogos contra Novo Hamburgo e Juventude. No entanto, os médicos tratam seu retorno com cautela. Assim, o centroavante também deve ficar de fora do jogo com o São Paulo-RG.



Em relação ao atacante Beto da Silva, com lesão muscular na coxa direita, o prazo de um mês para o retorno já se esgotou. Como ainda sente dores na região, ainda não foi liberado para voltar aos treinos. A tendência é de que também só volte em abril, para a disputa das quartas de final do Gauchão.



Veja a situação dos nove lesionados no Grêmio:



À disposição



Marcelo Grohe - Já foi liberado para os treinos. Trabalhou normalmente na quinta e deve ser relacionado para o jogo com o Juventude.



Edílson - Já recuperado de lesão muscular, atuou pelo time de transição e não sentiu dores. Fica à disposição de Renato contra o Juventude.



Na próxima semana



Geromel - Também já liberado para treinar com o grupo. Por precaução, só deve voltar ao time contra o São Paulo-RG na quarta-feira.



Maicon - A exemplo de Geromel, trabalha com o grupo. Apesar da expectativa de voltar contra o Juventude, o capitão só deve atuar contra o São Paulo-RG.



Em abril



Lucas Barrios - Com lesão muscular, fica em recuperação até a próxima semana. Só deve voltar em abril, nas quartas de final do Gauchão.



Beto da Silva - Outro que se recupera de problema muscular. O prazo de um mês já passou, mas o jogador ainda sente dores por conta de sua lesão.



Maxi Rodríguez - Já voltou aos treinos com o grupo. Mas ainda utiliza uma tala para se recuperar de fratura na mão direita. Só voltaria nas quartas do Gauchão.



Só em setembro



Douglas - Após romper o ligamento cruzado anterior do joelho e passar por cirurgia, faz fisioterapia. Previsão de volta é para setembro.



Jael - Sofreu exatamente a mesma lesão de Douglas. Também passou por cirurgia, se recupera com fisioterapia e só voltará em setembro.



