Rosario Central diz que proposta do Grêmio por Musto é "insuficiente" e não admite baixar valor

Pouco dinheiro

O Rosario Central quer 1,5 milhão de dólares (R$ 4,6 milhões) para vender o volante Damián Musto, 28 anos, para o Grêmio e não admite baixar o valor. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o vice-presidente do clube argentino, Ricardo Carloni, disse que a proposta gremista que chegou até agora é "insuficiente" e afirmou que não está está disposto a negociar o atleta por um valor inferior ao da opção de compra estipulada no contrato.



— O Grêmio nos procurou há aproximadamente 20 dias, mas nós consideramos a proposta (pelo Musto) insuficiente. Eles manifestaram que mais adiante voltariam a negociar. Para nós, será um prazer. Se conversarmos dentro do valor que está estipulado no contrato, não haverá nenhum tipo de inconveniente. Mas baixar o valor, não. Baixar eu não vejo como viável — disse Carloni, que trata do assunto, em parceria com o presidente Raul Broglia.

Segundo o dirigente, este valor foi fixado no contrato de Musto em outubro de 2016, quando o Rosario Central recusou uma proposta do Alavés, da Espanha, pelo volante, e renovou o contrato do jogador até junho de 2018.

— Quando ele teve uma proposta da Espanha, nós fizemos um esforço importante para melhorar o seu contrato, pois consideramos ele uma peça fundamental do nosso plantel. A partir dali, estabelecemos um valor de uma futura venda — explica o Carloni, que só admite liberar o atleta a partir de junho.

O dirigente aproveitou para fazer diversos elogios a Musto.

— É um líder, um jogador muito seguro e que tem um bom primeiro passe. Ele está sempre falando e orientando os seus companheiros. Por isso se transformou em um jogador importante no nosso plantel — opina.

A direção gremista considera Musto uma prioridade para completar o elenco no segundo semestre e, por isso, não deverá medir esforços para convencer o Rosario a baixar a sua pedida.

*RÁDIO GAÚCHA