Grêmio tem vantagem em duelos com Atlético-PR na Copa do Brasil

Adversário sorteado pela CBF, o Atlético-PR cruzará o caminho do Grêmio pela quarta vez na Copa do Brasil. O time gaúcho leva vantagem de 2 a 1 nos três confrontos já realizados pela competição.



Em 1996, sob o comando de Felipão, o Grêmio eliminou o time paranaense, que era comandado por Émerson Leão. Em 2013, o Atlético treinado por Vagner Mancini bateu os gaúchos, comandados por Renato. E, no ano passado, foi a vez de Portaluppi dar o troco, superando os paranaenses na campanha do penta.



1996 - Oitavas de Final - GRÊMIO PASSOU

30/4 - 1x1 no Joaquim Américo - Andrei (A) e Carlos Miguel (G).

07/5 - Grêmio 3x0 no Olímpico - 3 gols de Adilson.

Técnicos: Luiz Felipe Scolari (G) / Émerson Leão (A).



2013 - Semifinais - ATLÉTICO PASSOU

30/10 - Atlético 1x0 na Vila Capanema - gol de Dellatorre.

06/11 - empate em 0x0 na Arena em POA.

Técnicos: Renato Portaluppi (G) / Vagner Mancini (A).



2016 - Oitavas de Final - GRÊMIO PASSOU

24/8 - Grêmio 1x0 na Arena da Baixada - gol de Bolaños.

21/9 - Atlético 1x0 na Arena em POA - gol de A. Lima. Nos pênaltis, Grêmio 4x3.

Técnicos: Roger Machado e Renato Portaluppi (G) / Paulo Autuori (A).



