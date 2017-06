Luan supera Barcos e torna-se o maior artilheiro da história da Arena

O cara

Com o gol marcado nos acréscimos na vitória do Grêmio sobre o Vasco, Luan tornou-se o maior artilheiro da história da Arena, inaugurada em dezembro de 2012. O atacante alcançou a marca de 29 gols marcados no estádio, superando os 28 de Barrios. Do atual grupo de jogadores, os mais próximos no índice são Douglas e Everton: ambos balançaram 11 vezes a rede dos adversários.

— Feliz por alcançar mais essa marca. Mas o mais importante para mim é ajudar, fazendo gol ou não — disse Luan, na saída de campo.

Promovido ao time profissional do Grêmio em 2014, Luan já fez 186 jogos com a camisa do clube. Além de ter marcado 50 gols, o atacante também contribuiu com 32 assistências. Na atual temporada, o jogador participou de 22 partidas, com 11 gols e quatro assistências.

Confira os números de Luan

186 jogos

50 gols

32 assistências

Em 2017:

22 jogos

11 gols

4 assistências

O ranking dos goleadores da Arena

29 gols — Luan

28 gols — Barcos

11 gols — Giuliano, Douglas e Everton

