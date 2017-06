Renato valoriza atuação do Grêmio na vitória sobre o Vasco: "Tivemos paciência e inteligência"

Satisfeito

Satisfeito por mais um bom resultado, o técnico Renato Portaluppi elogiou a atuação do Grêmio na vitória sobre o Vasco. Para o treinador, a equipe teve "paciência e inteligência" para superar a forte marcação que os cariocas tentaram realizar na Arena. Confira o que mais disse Renato:



Resultado

"Objetivo era esse, gostei da equipe. Jogamos com inteligência e personalidade. Valorizamos a posse de bola. O Vasco viria para se defender e tentar achar um gol. Sabíamos que eles jogariam assim, teríamos que ter calma e inteligência. Falei para não tentar o gol de qualquer jeito, que iriamos fazer cedo ou tarde. Conseguimos o segundo gol no finalzinho. É sempre difícil enfrentar um time forte contra o Vasco, que ficou se defendendo o tempo todo. Estamos de parabéns pela competência. Viemos de uma sequência grande de jogos, mas a equipe está se comportando muito bem".

Leia mais

Cotação ZH: saiba quais foram os destaques do Grêmio na vitória sobre o Vasco

Confira a tabela do Brasileirão

Jogadores do Grêmio destacam boa sequência de jogos do time: "O elenco é muito forte"



Nível de atuação mesmo sem alguns titulares

"Sempre falo que o meu grupo é muito bom, em todos os sentidos. Os jogadores estavam preparados, quem entrou deu conta do recado. Não tem nome, salário ou idade. Joga quem estiver melhor. Todos estão bem e querem jogar, mas o grupo está fechado. O que eu quero é isso, todos se dedicando. Temos competições fortes por vir. O jogador é quem se escala. Mas quantos mais opções fora do departamento médico, é uma dor de cabeça boa".

Atuações do Michel

"O Michel chegou, e aí já é um trabalho. Chegou com uns três quilos acima do peso. Corrigimos algumas coisas que ele fazia errado. Futebol ele tem. Procuro trabalhar os defeitos do jogador. Está nos ajudando bastante. É importante ter vários bons jogadores para cada posição."

Elogios ao Grêmio

"Falei na coletiva de sexta-feira que iria conversar. Falamos no sábado e hoje. Não deixo entrar coisas que possam prejudicar, meu grupo está blindado. A cada partida somos cobrados. Todos que jogam contra o Grêmio querem tirar uma casquinha. Meu grupo é consciente, sabemos. A nossa maior virtude é respeitar nosso adversário. Hoje, com toda a humildade, vejo um futebol bonito do Grêmio. Estamos jogando o melhor futebol do Brasil. Só que, deixei bem claro, isso não nos credencia a ser o campeão das competições. Uma coisa é elogiar o grupo por um fato que todos estão vendo. Estão me dando bastante orgulho, mas a cada jogo precisamos matar um leão e buscar a vitória. Como estamos sendo elogiados, podemos ser criticados amanhã. Meu grupo é inteligente, temos trocado ideia. É pezinho no chão, não somos favoritos a nada. Estamos jogando bonito, conquistando vitórias e enchendo nossa torcida de orgulho".

Retorno dos lesionado

"Qualquer um que está no banco pode entrar. O Ramiro já havia se queixado que estava com as pernas pesadas. Ele falou que não aguentava mais e coloquei o Edilson. Tinha um jogador muito rápido em cima do Léo Moura. O Barrios também estava cansado. Eles precisam de ritmo de jogo, são peças importantes no grupo. Minhas opções foram ele. Entraram bem, garantiram o placar e ganharam ritmo de jogo".

Mudanças para vencer marcação

"Sentimos que o Vasco estava acompanhando nossos jogadores. No início, quando percebi, segurei um volante e soltei um zagueiro. Cada jogo é um jogo, tem que ter a leitura e mexer as peças. Hoje deu certo. Fizeram uma marcação forte nos volantes, então soltamos os zagueiros. Por isso gostei. Tivemos paciência e inteligência. Seguimos em cima no segundo tempo e fomos beneficiados por mais um gol"

Malandragem

"Falta ainda, mas evoluímos bastante. Procuro passar das minhas experiências. A coisa mais importante que conquistamos, em termos de malandragem, é não dar mole aos adversários. Pagamos caro por isso no Gauchão. Eu vinha batendo nesta tecla. Essa atenção é mundial, precisa ter atenção durante os 90 minutos. Neste quesito, crescemos bastante. Não damos espaço, a equipe está ligada durante os 90 minutos. Atenção o tempo todo, olhando sempre a bola. Em um jogo de futebol tudo pode acontecer em alguns segundos".

*ZHESPORTES