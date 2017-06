Michel: "O Grêmio apresenta o melhor futebol do Brasil"

Entrevista coletiva

As atuações de luxo do Grêmio vêm encantando torcedores e chamando atenção da imprensa brasileira. Depois do técnico Renato afirmar que a equipe "está jogando bonito" e que terá cuidado para "não deixar subir para a cabeça dos jogadores", foi a vez de Michel repetir o discurso do comandante:



- Acho que o Grêmio apresenta o melhor futebol do Brasil. Mas a gente tem que manter o foco, manter os pés no chão, não deixar isso entrar no nosso clima, para que a gente possa evoluir mais ainda.



Em entrevista coletiva após o treino deste sábado, o volante creditou a boa fase à coletividade do time e opinou sobre o caminho para manter o desempenho alto nas próximas partidas.



– Jogadores saem, jogadores entram, e o nível de atuação do Grêmio continua muito alto. E com certeza vai crescer muito mais. (...) O principal é o foco (para seguir com bom desempenho) nos trabalhos, no dia a dia de treinamentos, nas instruções do Renato, dentro de campo, jogo a jogo.



Michel não deu pistas se estará entre os titulares contra o Vasco neste domingo às 16h, na Arena, e manteve o mistério da escalação gremista. Com a volta de Maicon aos treinos, há a possibilidade que o capitão retorne ao time.



- o Renato não passou nada (sobre quem jogará). Sigo à diposição. Seja quem for jogar e entrar como titular, vai dar conta do recado. O Maicon é uma referência para gente, se a opção do Renato for ele voltar a jogar, vai ser bom para o Grêmio.