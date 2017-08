Após pênalti perdido, Marcelo Oliveira diz: "O Gatito foi mais feliz do que eu"

Justificativa

Marcelo Oliveira exaltou a defesa do goleiro Gatito Fernández, que fez uma grande defesa em cobrança de pênalti feita pelo lateral. Citando seu retrospecto de 100% de aproveitamento nas três vezes em que bateu, o jogador lamentou ter desperdiçado a chance.

- Pênalti é treinamento, mas o goleiro treina também. O erro não é só de quem bate. Esquecemos de dar o mérito ao goleiro, que também treina. Hoje o Gatito foi mais feliz do que eu - disse.

O jogador lembrou que acertou as três cobranças que teve com a camisa do Grêmio. Todas as oportunidades aconteceram em decisões. Em 2015 e 2017, no Gauchão, levou a melhor contra os goleiros do Novo Hamburgo. Em 2016, contra Weverton, ajudou a eliminar o Atlético-PR.

- Nas três decisões que bati, converti. Tem que dar mértio para o Gatito também.

