Sem negociações, Odorico projeta permanência de Luan: "Temos confiança nessa renovação"

Vai ficar?

A situação de Luan segue como prioridade da direção do Grêmio. Após a derrota para o Botafogo, o vice de futebol Odorico Roman falou sobre o futuro do atacante. Segundo Roman, as negociações com Spartak e Sampdoria "estão paradas". Por isso, a renovação com o jogador está em pauta.

– A negociação com o Spartak e com a Sampdoria estão paradas. Não teve nenhuma evolução nesses tratativas e não há nenhuma outra proposta pelo Luan. A renovação com o Luan está sempre em pauta – disse, antes de falar sobre a intenção de ampliar o vínculo com o atacante:

– Nós pretendemos, sim, renovar com o Luan, se ele não sair agora (na janela do meio do ano). Temos confiança nessa renovação.

Além da permanência de Luan, o vice de futebol Odorico Roman também falou sobre o acúmulo de jogos que o Grêmio enfrenta no segundo semestre. Com Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Primeira Liga, a equipe terá muitas partidas em sequência.

– A CBF tem dois campeonatos importantes: Copa do Brasil e Brasileirão. Em função de um deles, os times acabam jogando com reservas, desqualificando e desvalorizando o Campeonato Brasileiro. Talvez seja necessária uma reestruturação do calendário e diminuir os estaduais ou o Brasileirão começar antes em março ou abril para que haja mais datas. Provavelmente o Grêmio vai disputar no ano que vem Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E isso vai se repetir novamente para os outros grandes clubes brasileiros. Não é novidade esse acúmulo de jogos e a necessidade de poupar jogadores visando jogos decisivos, desqualificando o Brasileirão.

Questionado sobre o número de cobranças desperdiçadas pelos jogadores do Grêmio, Odorico ofereceu uma simples solução: "treinar mais".

– Está aumentando a quantidade de pênaltis defendidos. O Grêmio está errando acima da média. Nós temos que treinar mais.

