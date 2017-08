De volta do Equador, Bolaños fará intertemporada antes de ser liberado para jogos

Sem cirurgia

De volta do Equador, onde ouviu uma segunda opinião médica sobre seu problema no púbis, o atacante Miller Bolaños irá realizar uma intertemporada que pode perdurar de sete a 10 dias. A informação é do preparador físico Rogério Dias, sem determinar o tempo que será necessário para a volta do jogador aos gramados.



A exemplo dos médicos do Grêmio, o profissional equatoriano recomendou um tratamento conservador para a pubalgia. Qualquer decisão nesse sentido só será adotada em dezembro, quando todas as competições já tiverem se encerrado.

Neste domingo (6), Bolaños treinou com o grupo de jogadores que não havia sido relacionado para a partida contra o Atlético-MG. E o resultado foi satisfatório, conforme Dias.



— Foi um treinamento de boa intensidade. E ele saiu sem dores musculares na região do púbis. Agora, ele fará reforço muscular. E vamos acompanhar a evolução — disse o preparador.



Na primeira semana de trabalho, serão evitados alguns exercícios, justamente os que provocavam maior desconforto ao jogador.



— Ele referia as dores nos trabalhos de potência, arranque, frenagem e chute. Vamos evitar essas atividades durante o primeiro período — informou Rogério Dias.

O presidente Romildo Bolzan Júnior comemorou a reapresentação de Bolaños. E diz não ter conhecimento sobre problemas do jogador fora dos gramados.



— Surgem diversas informações, mas o Grêmio não tem notícia disso. Procuramos acompanhar, só que não se controla 100% da vida privada do jogador — diz.



Como a saída de Luan já é dada como praticamente certa, Bolzan coloca o equatoriano como um dos candidatos a assumir sua vaga na equipe.



— Vamos ver como ele encara depois da sua volta. Se Luan sair, vamos contar muito com ele. É um jogador extremamente importante, extremamente técnico — entende.







