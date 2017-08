Demissão de Espinosa repercute nas redes sociais, e torcedores criticam direção do Grêmio

Forte repercussão

A demissão de Valdir Espinosa foi um dos assuntos mais repercutidos nas redes sociais nesta quinta-feira (10), mundial e nacionalmente. No Brasil, o nome do ex-coordenador técnico do Grêmio esteve nos trending topics, assim como o do vice de futebol do Grêmio, Odorico Roman.

Leia mais:

Grêmio demite coordenador Valdir Espinosa: "Não sei se é trairagem ou burrice"

Luan sobre proposta do Spartak: "O Grêmio não me procurou"

Diogo Olivier: Espinosa não poderia ter sido demitido do Grêmio assim, como se fosse um simples funcionário

Luiz Zini Pires: demissão de Espinosa testa habilidade da direção gremista em dia de crise

Muitas interrogações surgiram a partir da demissão de Espinosa, e alguns torcedores criticaram a direção do Grêmio pela demissão. Confira a repercussão:



Foto: Reprodução / Twitter

Estou indignadíssimo com a demissão do @ValdirEspinosa ! O @Gremio tem o dever de reintegrá-lo, com um pedido de desculpas formal. ¿ Muga do Perea ¿¿ (@FinkenHeinle) 10 de agosto de 2017

É assim que tratam seus ídolos @Gremio ?! Que esse Odorico exponha os reais motivos para essa demissão do Espinosa. #ForaOdorico ¿¿#Chateado ¿ Márcio Almeida (@Almeidasouthall) 10 de agosto de 2017

capivara da readmissão

¿¿¿¿/)¿-¿

¿¿¿¿¿¿¿¿¿

¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿|

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

U¿U¿¿¿¿U¿U

repasse para o Espinosa ser readmitido no Gremião ¿ Guto (@gutoweiz) 10 de agosto de 2017

Por que o Valdir Espinosa foi demitido? ¿ Lucas T. de Freitas (@luucasthomas) 10 de agosto de 2017

Valdir Espinosa foi demitido do Grêmio.



Grêmio no melhor momento da sua história e o Odorico comete esse erro. Que decepção! — Ui Gremista (@UiiiGremista) 10 de agosto de 2017

Espinosa demitido, não creio.. logo no ótimo momento que estamos passando ¿ Alisson Matheus (@alisson_GFBPA) 10 de agosto de 2017

Muito estranho essa demissão do Espinosa ! ¿ ÔFilhoDoSeuPedro¿¿¿¿ (@_MoraesDionee) 10 de agosto de 2017

A menos que tenha algo muito grave, Odorico derrapa e muito. Clima no vestiário pode desandar. Grêmio pode estar jogando taças no ralo — Bio é de Biólogo! (@bioluciano) 10 de agosto de 2017





*ZHESPORTES