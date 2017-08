Possível rival do Grêmio, Botafogo fará mosaico 3D no Engenhão para decisão com o Nacional-URU

Libertadores

As festas da torcida do Botafogo já se tornaram tradicionais nos jogos do time na Copa Libertadores. Nas fases eliminatórias e na fase de grupos, os fogos de artifício e os cantos e os mosaicos se tornaram marca registrada do Estádio Nilton Santos. E não será diferente nesta quinta-feira, contra o Nacional-URU. A expectativa é de efeitos visuais ainda maiores.



O próprio Márcio Padilha, vice-presidente de marketing do clube carioca, afirmou que 30 mil adereços de mão serão distribuídos aos presentes. Segundo o dirigente, o mosaico da vez não chegará a ser novidade, mas vai impactar.



— É parecido com o que já foi feito, mas, sem prepotência, no Rio sempre tem visibilidade maior. Não faremos nada inédito, mas coisas bem criativas. Tem 3D... faremos chover — afirmou em entrevista à Rádio Globo, nesta terça-feira.



Estão garantidos 12 minutos de fogos de artifício aos presentes. A vaga nas quartas de final da Libertadores será definida a partir das 19h15min. E praticamente todos os ingressos já foram comercializados.



