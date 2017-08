Torcedores do Godoy Cruz relatam ter sido agredidos e roubados no entorno da Arena 

Garrafadas e pedradas

Dois torcedores do Godoy Cruz dizem ter sido vítimas de um ataque de cerca de 50 torcedores do Grêmio no entorno da Arena, antes do jogo desta quarta-feira (9), pela Copa Libertadores.

De acordo com o relato dos argentinos, os criminosos usaram garrafas de vidro, pedaços de pau e pedras para agredi-los. Em meio à confusão, teriam levado, também, as mochilas dos torcedores, com dinheiro, documento e um telefone celular.

Os argentinos registraram ocorrência policial em que relatam detalhes do episódio. Estavam acompanhados de mais seis torcedores do Godoy Cruz quando teriam sido atacados pelo grupo de gremistas. Em meio às agressões, foram roubados.

Relataram que um telefone celular, o documento de identidade de um deles, R$ 500 e 3 mil pesos argentinos (pouco mais de R$ 500) foram levados. As vítimas se dirigiram, então, a uma unidade da Samu próxima à Arena e foram atendidos. Chegaram à delegacia com as cabeças enfaixadas.

A polícia investigará o caso e o trata como roubo com lesões, mas esbarra em algumas dificuldades. Como o ataque durou pouco tempo e envolveu um grande número de agressores, as vítimas não têm condições de reconhecer as feições de possíveis suspeitos.

Imprecisões sobre o local do incidente também são uma barreira: os argentinos não sabem o nome da rua em que estavam, apenas estimam a distância até o estádio. Os policiais imaginam, pela descrição das vítimas, de que se trata da Avenida Padre Leopoldo Brentano, mas não há certeza. Com isso, diminui a possibilidade de obtenção de imagens do episódio.

* ZH Esportes