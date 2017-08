Treino do Grêmio é marcado por demissão e desabafo de Valdir Espinosa

Dia cheio

A tarde desta quinta-feira (10) foi movimentada no CT Luiz Carvalho. Logo no início do trabalho no gramado do Centro de Treinamentos do Grêmio, as atenções se voltaram ao agora ex-coordenador técnico do clube Valdir Espinosa, que atravessou o campo para se dirigir aos repórteres que acompanhavam o treino. Enquanto Espinosa desabafava nos microfones sobre a situação que pegou a todos de surpresa, o auxiliar Alexandre Mendes conversava com os jogadores que não atuaram no jogo de quarta contra o Godoy Cruz. Os titulares ficaram na academia.



No treino não houve nenhum esboço da equipe que enfrenta o Botafogo domingo pelo Campeonato Brasileiro. O certo é que vários titulares devem ser preservados do jogo no Estádio Nilton Santos. O planejamento da comissão técnica prevê força máxima para o jogo seguinte, no meio da próxima semana, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.



O time que enfrenta o Botafogo deverá ser conhecido nos treinos de sexta e sábado pela manhã, antes da viagem para o Rio de Janeiro. Independentemente da ideia de preservação, Renato terá dois desfalques certos na partida, já que Maicon e Arthur estão suspensos com três cartões amarelos.



*RÁDIO GAÚCHA