Volante do Botafogo brinca sobre situação de Luan: "Tomara que ele vá"

As datas das quartas de final da Copa Libertadores foram definidas. O Botafogo vai enfrentar o Grêmio no dia 13 de setembro, no Estádio Nilton Santos, e o duelo da volta será no dia 20 também de setembro. Até lá, talvez a novela envolvendo a possível venda de Luan já esteja resolvida. E o volante Bruno Silva brinca com a chance de não encarar o atacante.

– Tomara que ele vá (risos). Grande jogador, dá trabalho. A equipe toda tem jogadores de qualidade, mas o Luan é acima da media. Se houver proposta, tomara que ele vá e a gente não o enfrente – brincou o meio-campista.

Antes dos duelos pela Libertadores, o Alvinegro já encara o Tricolor Gaúcho neste domingo, mas pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que os dois times utilizem alguns reservas, até porque têm compromissos pela Copa do Brasil na semana que vem. Mesmo assim, Bruno Silva acredita que a partida terá servirá também para o mata-mata.

– O Grêmio é uma grande equipe, mas aprendemos a jogar mata-mata. O jogo de domingo vai ser uma prévia. Vamos estudar e que, na Libertadores, possamos ter sorte. Vamos torcer para que estejamos numa noite feliz e consigamos a vitória – almeja.

