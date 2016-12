Após passagem pelo Joinville, Bertotto volta ao Inter e projeta Série B: "Não tem jogo fácil"

Futuro

De férias na no litoral gaúcho, Matheus Bertotto, 23 anos, está ansioso por 2017. Na metade de 2016, ainda com Argel Fucks no comando do Inter, o volante não teve oportunidade e foi emprestado ao Joinville, que acabou rebaixado à Série C. A fase do clube catarinense não ajudou. Mesmo assim, ele avalia como positiva sua passagem pelo clube.



Em 2013, Bertotto foi o capitão colorado na conquista do Brasileiro Sub-20. Rapidamente, teve seu contrato renovado até o final de 2017 e foi promovido ao time principal. Nos anos seguintes, oportunidades apareceram nos times de Abel Braga e Diego Aguirre. Porém, uma lesão o afastou dos gramados em 2015.

Em conversa com Zero Hora, o jogador explicou a diferença entre jogos da Série A e da Série B. E ainda projetou uma sequencia com a camisa do Inter:

Como foi a experiência no Joinville?

Foi uma experiência muito boa. Apesar da campanha ruim do time, pude voltar a jogar e ter sequência depois de bastante tempo parado. Em 2015, tive uma lesão grave no Inter. Nesta volta, tive boas atuações, marquei um gol. O saldo foi positivo.

Você vê alguma mudança após passagem por Santa Catarina?

Ganhei experiência. Foi isso que mudou. Me preparei melhor e melhorei meu futebol também.

Qual a principal diferença entre jogar a Série A e Série B?

Acho que a Série B é um campeonato mais duro que a Série A. Os jogos são mais corridos e pegados. Por vezes, os gramados não ajudam. São jogos de mais imposição física comparados com a Série A. Mesmo assim, os times são de qualidade. Não tem jogo fácil.

Qual a expectativa para 2017?

Eu tive a oportunidade de me preparar melhor para este ano, por ter jogado no Joinville. Espero que seja a minha melhor temporada até agora. Espero ter uma nova oportunidade no Inter para poder dar o meu melhor e mostrar de novo o meu futebol.

