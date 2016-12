Imprensa argentina diz que Seijas foi oferecido ao Gimnasia, mas técnico nega

Especulação

Xodó da torcida colorada desde que chegou ao Inter, Luis Manuel Seijas foi especulado pela imprensa argentina como possível reforço para o Gimnasia. Gustavo Alfaro, técnico do time, porém, nega a informação.

Segundo o El Dia, de La Plata, Buenos Aires, Seijas "busca um time desde que o Inter foi rebaixado". Já o Hoy en la noticia destaca que o meia do Inter "foi oferecido e interessa", mas "a diretoria alviazul não avançará negociação" até que resolva pendências judiciais com um ex-atleta do clube, o goleiro Gastón Sessa. O litígio é superior a 19 milhões de pesos argentinos — cerca de R$ 4 milhões.

Seijas tem contrato com o Inter até junho de 2018. Ele foi contratado por cerca de R$ 1 milhão junto ao Santa Fe, da Colômbia, de onde saiu com status de ídolo.

