FOTO: Inter ilumina o Beira-Rio com as cores de Uganda

Beira-Rio iluminado com as cores de Uganda em memória aos jogadores e torcedores que morreram enquanto viajavam para um jogo #ForçaUganda pic.twitter.com/p87o1EbtfW — S. C. Internacional (@SCInternacional) 27 de dezembro de 2016

O Inter iluminou o Beira-Rio, na noite desta terça-feira, com as cores de Uganda. A atitude é uma homenagem em memória aos jogadores e torcedores que morreram enquanto viajavam em um barco para um jogo no último domingo.

A embarcação se dirigia ao distrito de Hoima, onde o time disputaria uma partida comemorativa no Natal.



A iniciativa do Inter de iluminar o Beira-Rio para homenagear nações ou clubes não é inédita. Recentemente, o estádio foi "colorido" de verde em memória das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense.

