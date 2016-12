Inter deve priorizar busca de reforços para a defesa em 2017

Casinha fechada

É um zagueirão com perfil de liderança que o Inter buscará para disputar a Série B em 2017. A tendência é de que a procura seja por um estrangeiro de cerca de 30 anos, que saiba se posicionar e comandar uma defesa que passou um semestre inteiro tendo apenas Danilo Fernandes como guia e porto seguro. Os nomes, como em todas as negociações até agora, são mantidos em sigilo, tanto os de chegada quanto os de saída.

Porque é certo que haverá uma reciclagem de nomes. Paulão, Alan Costa e até Ernando poderão deixar o clube no começo do ano que vem. Alan está próximo de ser confirmado como reforço do Vitória, de Argel. Paulão, que foi indicado ao Inter por Abel Braga, pode ir com o técnico para o Fluminense. E Ernando teve seu nome vinculado ao Corinthians ainda durante o Brasileirão. Neste caso, ficaria apenas Eduardo, que foi trazido do Náutico no meio da temporada, interrompendo o empréstimo.



Até agora, porém, não houve propostas oficiais, de acordo com a direção.

- Posso garantir que não há. Se houvesse eu teria conhecimento. Não chegou nada oficialmente sobre o Paulão ou a maioria dos jogadores que a gente lê na imprensa. A ideia é valorizar o grupo e os melhores jogadores. O grupo do Inter é qualificado com desequilíbrios que vamos ajustar - comentou o vice de futebol Roberto Melo.

Na outra via, a de chegada, o nome mais próximo seria o de Klaus. O zagueiro do Juventude está em pré-temporada com o clube da Serra e, ao menos publicamente, garante não ter recebido oferta do Inter (ou de qualquer outro time) até o momento. O defensor tem a confiança de Antônio Carlos Zago, que o manteve titular ao longo do ano, do Gauchão à Série C. Mesmo assim, Klaus seria também um reforço para o grupo, o que não esgotaria a necessidade de negociações.

Da base, existe a chance de promover o jovem Léo Ortiz, que fará 21 anos em janeiro. O zagueiro foi destaque nas copas da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e chegou a atuar na partida beneficente Lance de Craque, promovida por D'Alessandro na última quarta-feira. Seu parceiro de zaga foi justamente o futuro técnico, Antônio Carlos Zago.

— Estou com uma expectativa boa de que isso aconteça pelo bom ano que eu fiz na base. E se acontecer, será uma satisfação muito grande, uma sensação de que alcancei um dos objetivos da minha carreira: chegar no profissional do Inter — afirmou Ortiz.

As confirmações de negociação devem ocorrer no início de janeiro, quando a nova direção assumir o Inter de fato e de direito.

