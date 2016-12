Vitória encaminha empréstimo de Alan Costa, zagueiro do Inter 

Negócios

A lista que "vazou" na foto da assinatura de contrato do técnico Argel com o Vitória era verdadeira, de acordo com o diretor de futebol do clube, Sinval Vieira. Entre os nomes que lá estavam, o primeiro a chegar deve ser o zagueiro do Inter, Alan Costa.

Fora dos planos do Inter, o jogador deve assinar por um ano o contrato de empréstimo com os baianos. Sinval Vieira garantiu ontem, ao Futebol da Gaúcha, que o caso Victor Ramos não estremeceu a relação entre os dois clubes.

- Não podemos deixar que essa questão interfira. Foi um esforço do Inter (para permanecer na Série A). Mas não está tendo problema nessa relação.

Na lista de reforços pretendidos pelo Vitória ainda estão Geferson, Ariel e o zagueiro Fred, que é dado como reforço próximo pela imprensa do nordeste, mas que negou qualquer acerto oficial com o clube.

- Até recebi mensagem do Zé Love me perguntando se eu tava chegando. Respondi para que não tem nada.

