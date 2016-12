Shanghai SIPG oficializa a contratação do meia Oscar

Na Ásia

O meia Oscar está a caminho do futebol chinês. Nesta quinta-feira, o Shanghai SIPG oficializou a contratação do jogador junto ao Chelsea. O negócio gira em torno dos 60 milhões de euros (R$ 206 milhões). O salário de Oscar será de 470 mil euros (R$ 1,6 milhão) por semana.

A venda é o maior negócio da história do futebol chinês — antes, era a contratação de Hulk pelo próprio Shanghai SIPG junto ao Zenit por 55 milhões de euros.

Dois clubes brasileiros receberão altos valores por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa. O Inter embolsará 497 mil libras (R$ 2 milhões), enquanto o São Paulo terá um reforço em seu caixa de 1,4 milhão de libras (R$ 5,9 milhões).

"Eu quero agradecer ao dono do Chelsea e a todos os funcionários que fizeram meu período no clube tão especial. Um agradecimento muito especial aos torcedores do Chelsea, vocês são muito especiais e estou honrado de ter sido parte de seu clube, nós tivemos alguns títulos especiais juntos como a Liga Europa, a Copa da Liga e, é claro, o Campeonato Inglês! Vocês sempre terão um lugar especial no meu coração", escreveu Oscar, em sua conta no Instagram.



Oscar estava no Chelsea desde 2012. No clube, ele conquistou uma Liga Europa, um Campeonato Inglês e uma Copa da Liga Inglesa.



