Mercado da bola: as novidades desta quinta no futebol brasileiro 

Reforços

O Botafogo foi o grande destaque desta quinta-feira no mercado da bola. O argentino Montillo acertou com o clube e usará a camisa 7, que um dia foi usada por Garrincha.

A dupla Gre-Nal ainda não agitou o mercado. No entanto, uma notícia nesta quinta deixou os gremistas animados: o clube foi o que fez a maior oferta pelo atacante Cecilio Domínguez, do Cerro Porteño, do Paraguai. A informação é de Diego Serratti, empresário do jogador. Por sua vez, o Inter aguarda a posse da nova direção, em janeiro, para iniciar os anúncios de reforços. Um zagueiro, argentino ou uruguaio, deve chegar ao Beira-Rio.

Veja as novidades desta quinta-feira no mercado da bola:



