Inter reforma campos do Marinha e abre 300 vagas para jovens em vulnerabilidade social

Projeto social

Em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, o Inter faz melhorias em sete campos do Parque Marinha do Brasil. O espaço será utilizado pela Escola Rubra — projeto que treina meninos que têm entre 7 e 15 anos — e disponibilizará novas 300 vagas para jovens em situação de risco.



As principais mudanças na área serão a revitalização dos gramados e reforma no sistema de iluminação.

— Essas melhorias proporcionam uma qualificação da ocupação dos espaços públicos, que têm como consequência a diminuição da violência e uma melhor infraestrutura de esporte e lazer — avaliou, em nota divulgada pelo Inter, o conselheiro do Inter Ibsen Pinheiro.

Além do futebol masculino, novas vagas para futebol feminino e futebol de 5, modalidade paraolímpica para pessoas com deficiência visual, serão abertas. Uma coletiva de imprensa foi marcada para 28 de dezembro para esclarecer mais detalhes.



As inscrições para o projeto estarão abertas a partir de 29 de dezembro. O Inter disponibiliza dois contatos para mais informações: pelo telefone, no número (51) 32304680, e, no e-mail, em erubra@internacional.com.br.

