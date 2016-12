Juventude não aceita troca de jogadores para negociar zagueiro Klaus com o Inter

Só quero dinheiro

Antônio Carlos Zago quer que Klaus jogue no Inter. Klaus quer jogar no Inter. O Juventude quer vender Klaus — mas aí tanto faz o destino. Falta, apenas, uma conversa entre os clubes, o empresário (o ex-volante Titi) e o atleta para encaminhar a negociação. Que pode ser empréstimo ou compra de parte dos direitos econômicos.

O que o Juventude deixa claro, porém, é que exigirá uma compensação financeira. Segundo o presidente Roberto Tonietto, o clube caxiense é dono de 60% dos direitos do zagueiro de 22 anos.

— Como todos, contamos com a venda de um jogador para equilibrar as finanças. Faz parte do orçamento — alerta.

Por isso, uma troca por jogadores colorados está momentaneamente descartada. Tonietto afirma que confia no grupo de jogadores que já estão fazendo pré-temporada na Serra. Assim, o plano é, de fato, levar dinheiro em troca de uma porcentagem dos direitos. Mas os valores são mantidos em sigilo.

De acordo com o empresário do jogador, três clubes da Série A sondaram a situação de Klaus, mas nenhuma das propostas prosperou. A ideia é mantê-lo no Brasil por mais um ou dois anos, para pegar mais experiência. Depois, encaminhá-lo a algum clube europeu. Klaus está em fase final de processo para adquirir cidadania alemã.

— Ele tem um perfil que agrada ao pessoal de fora do país. É um negócio de baixo risco para quem fizer — comenta Titi.

Klaus foi zagueiro do Juventude com Antônio Carlos Zago. Com 1m87cm e 80kg, tem como característica a imposição física e a boa presença de área. Recebeu elogios do agora técnico colorado, que teria indicado sua contratação.

Uma reunião pode ocorrer nos próximos dias para dar andamento à negociação.

