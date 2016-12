"Taison é inegociável", afirma técnico do Shakhtar 

Negociação difícil

Não será fácil a concretização do sonho colorado de repatriar o atacante Taison. Em entrevista exclusiva à Rádio Gaúcha, o técnico do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o português Paulo Fonseca garantiu que sequer cogita abrir mão do jogador.

— Para mim, o Taison é importantíssimo e imprescindível. Para mim, o jogador é inegociável neste momento. Conto com ele. É um atleta muito importante para o Shakhtar. Nao estou disposto a abrir mão dele neste momento — declarou o treinador de 43 anos, que está no clube ucraniano desde maio de 2016, quando substituiu o romeno Mircea Lucescu.

Paulo Fonseca elogiou as qualidades ofensivas de Taison e disse que seria difícil buscar uma reposição caso o atacante fosse liberado para retornar ao Brasil.



— Ele é muito importante para o ataque. Não é fácil encontrar um jogador com a capacidade do Taison. Nós treinadores queremos contar os melhores jogadores e se já os tenho não quero abrir mão deles — finalizou.

Taison tem contrato com o Shakhtar até dezembro de 2017. Recentemente, o atleta declarou que deseja retornar ao Inter. O jogador viajará no início de janeiro para a Ucrânia acompanhado de seu agente e seu advogado. A ideia é convencer os ucranianos a renovar o seu vínculo e, posteriormente, emprestá-lo ao Inter por uma temporada.

No que depender do treinador, a missão não será fácil.

*RÁDIO GAÚCHA