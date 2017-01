Aprovado em exames, Neris depende de troca de documentos para ser anunciado pelo Inter 

Contratação

O zagueiro Neris será o segundo reforço do Inter para a temporada. A direção colorada já acertou os últimos detalhes com o Barra, de Santa Catarina, dono dos direitos do jogador, e deve oficializá-lo em breve. Neris já fez exames médicos e aguarda apenas uma troca de documentos entre os clubes para embarcar para Porto Alegre:



- Já foi aprovado nos exames médicos e aguardamos uma troca de documentos para definir a contratação - disse Roberto Melo após a reapresentação do Inter para a temporada.



Leia mais:

Inter se reapresenta com discurso forte para voltar à Série A: "Não vamos negociar comprometimento"

Inter não inclui Anderson e William em lista de pré-temporada



Com 1m92cm, Neris agrada a nova comissão técnica pela qualidade na saída de bola. Ainda que o Santa Cruz tenha caído para a Série B, o zagueiro conseguiu ter atuações de destaque.