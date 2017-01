Danilo fala em "merecimento" na comemoração da convocação: "Ótima notícia para começar o ano"

Jogo da Amizade

Danilo Fernandes era só sorrisos. Também pudera. Pela primeira vez, vestirá a camisa da Seleção Brasileira. O goleiro do Inter é um dos convocados de Tite para o amistoso da próxima quarta-feira, quando o Brasil receberá a Colômbia em solidariedade à tragédia com o voo da Chapecoense:



– Feliz, feliz demais. É uma ótima notícia para começar o dia, o ano. Fiquei muito feliz. Se pensar que, até o final de 2014, estava sem clube e o Sport me abriu caminho para que eu pudesse mostrar o trabalho, começar 2017 assim é gratificante. Estou realizado – disse o jogador, em entrevista coletiva.



Leia mais:

Confira a lista de convocados por Tite para a Seleção

Paulo Paixão fala sobre convite da Chapecoense e o retorno à Seleção: "Não sei se o coração aguenta"

Inter pode definir contratação de Marcelo Cirino até o final de semana



Questionado sobre se não temia um "esquecimento" do técnico da Seleção por conta de o Inter disputar a Série B, Danilo foi direto ao reforçar o que preza Tite: o merecimento.

– Conhecendo o Tite e sabendo como eu treino, independente de divisão que a gente esteja disputando, será pelo merecimento. Vai ser um ano atípico, difícil. E começar com um representante na Seleção é legal, dá confiança para o grupo. Muitos têm qualidade, vamos mostrar isso no campo. É dar sequência do trabalho e, se for merecedor de ser convocado, ele vai convocar.



* ZHESPORTES