Direção do Inter dispara contra William: "Demonstrou que não quer jogar aqui"

No que depender da direção do Inter, William não veste mais a camisa do Inter. O lateral-direito não se reapresentou com o grupo de jogadores para a pré-temporada, nesta quarta-feira, e treinará em separado – ao lado do meia Anderson – no CT Parque Gigante até que seja negociado. Esta foi a medida tomada por Marcelo Medeiros e Roberto Melo após a decisão do camisa 2 de anunciar, publicamente, que não deseja renovar seu contrato.

– Ele tem contrato com o clube. Enquanto não resolvermos a situação – nossa prioridade sempre foi de renovar –, ele vai treinar no Parque Gigante, e não com os jogadores em Viamão – explicou o vice de futebol Roberto Melo, após a reapresentação do grupo.

Melo falou sobre a motivação da direção colorada para abrir mão de um dos seus principais jogadores, campeão olímpico com o Brasil no Rio 2016 e um dos poucos nomes que se salvaram na campanha do rebaixamento do clube.

– Logo após a eleição, quando tomamos conhecimento de que ele tinha um período curto de contrato, a primeira coisa que fizemos foi chamar o jogador e o seu empresário para renovar, já em dezembro. Eles disseram que tinham uma proposta (do Exterior). Voltamos a conversar em janeiro, fizemos uma proposta oficial, de extrema valorização em termos financeiros. O jogador manifestou que tem um sonho de jogar na Europa. Eu gostaria que ele tivesse o mesmo sonho do Charles, de fazer o Inter voltar à Série A, mas não posso obrigá-lo. Enquanto não se resolver, ele vai treinar no Parque Gigante – continuou Melo.

O presidente Marcelo Medeiros também falou sobre o caso – e disse que o Inter só terá jogadores comprometidos com a causa colorada nesta temporada.

– É uma questão de negócios. Estamos encaminhado pelo melhor do clube, uma vez que o atleta demonstrou publicamente que não quer jogar aqui.

Melo disse que foi pego de surpresa pela decisão de William, assim como pelo seu pouco tempo de contrato, e garantiu que, se não houver uma negociação que interesse ao Inter, o jogador ficará até o final do seu contrato, em maio de 2018, afastado do grupo.

– Me surpreenderam duas coisas: o curto período de contrato, para um dos nossos principais destaques da Libertadores, de Seleção. Também me surpreendeu, de certa forma, a manifestação dele. Um dos principais requisitos nossos é o total comprometimento: que o atleta esteja imbuído do espírito de trazer o Inter de volta à Série A. No momento em que um atleta externa publicamente seu desejo de ir embora, de sair do Inter, não faz parte dos nossos planos. O clube que o quiser terá de pagar o suficiente para ressarcir o Inter. Enquanto não se resolver isso – que é o que o clube do Exterior está se valendo, ele vai continuar treinando como está hoje, pois declarou punblicamente que quer jogar lá fora.

Sobre Anderson, o vice-presidente disse que o Inter recebeu uma proposta de empréstimo para um clube brasileiro e, por isso, ele fará um trabalho específico até que a situação seja resolvida.

– Até esta semana, não tinha aparecido nenhuma proposta pelo Anderson, de clube nenhum. Nos últimos dias apareceu o interesse de um clube brasileiro, e ele está no processo de conversas. O deixamos para fazer um treino específico de reforço físico. Ele está analisando ainda. Em princípio, é por empréstimo com condições de venda.

