Diretor do Inter afirma que situação de William não é irreversível: "Tudo na vida tem volta"

Futuro

Por ora, está definida a situação de William no Beira-Rio. Após a nota divulgada pelo lateral, que afirmou ter rejeitado a renovação com o Inter por conta do "sonho de atuar na Europa", o clube decidiu não incluí-lo na lista de atletas que farão a preparação para 2017.



A situação indica, neste momento, que o destino do lateral pode ser o Wolfsburg, da Alemanha, que ofereceu 3 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões) para contratá-lo. O Inter pede mais e, por isso, não libera o jogador.

Leia mais:

Diego, Charles, Iago e Ortiz: as caras novas do Inter para a temporada de 2017

Virose e pancada no tornozelo tiram Nico López e Valdívia das atividades do Inter

Zagueiro Neris é apresentado pelo Inter: "Tenho uma boa saída de bola"



Mas há outras vias. Se nenhuma proposta agradar o Colorado, William pode até mesmo voltar a jogar pelo clube, embora isso pareça improvável.



— Tudo na vida tem volta — disse Adauri Silveira, diretor de futebol do Inter, ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha.



Na sequência, porém, o dirigente falou da situação de momento envolvendo o atleta e o clube:



— Tem uma situação criada pela nota que ele colocou, que não jogaria mais conosco. Estamos aguardando situação melhor para o clube que possa ser boa também para o atleta.



O Inter exige pelo menos 6 milhões de euros (R$ 20 milhões) por William. A multa rescisória do lateral é de proibitivos 60 milhões de euros (R$ 202 milhões).



*ZHESPORTES