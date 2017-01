Em nota, assessoria diz que William rejeitou renovação com o Inter por "sonho de atuar na Europa"

De saída

A assessoria do lateral William se pronunciou nesta terça-feira sobre as negociações de renovação de contrato com o Inter. O atleta confirmou que o clube o procurou para uma conversa e apresentou a sua proposta. A sua reposta, porém, foi negativa, para que ele possa realizar seu sonho de atuar na Europa.

Os representantes de William ainda agradeceram ao apoio dado pelo clube durante sua passagem pelo Beira-Rio e, por fim, ressaltaram: "William deixa claro que a recusa na proposta em nada tem a ver com falta de amor ao clube."



O contrato do lateral com o Inter vai até abril de 2018. Com isso, em outubro deste ano ele já poderia assinar um pré-contrato e deixar a equipe gaúcha sem custos ao final de seu vínculo. Para que isso não ocorra, o Colorado vai optar por vender o jogador.

Veja a nota oficial:

Informamos que o atleta William esteve reunido com a direção do Sport Club Internacional no fim da manhã dessa segunda-feira (9/1), no Estádio Beira-Rio. No encontro, foi apresentada proposta oficial do clube para renovação de contrato ao profissional. O atleta agradeceu imensamente a intenção do clube e a proposição feita, mas recusou por conta da oportunidade e do sonho de atuar na Europa terem chegado de maneira concreta.

Quem acompanhou as duas temporadas do atleta como titular do Internacional, em especial a passada, sabe o quanto ele se esforçou para ajudar o time. William deixa claro que a recusa na proposta em nada tem a ver com falta de amor ao clube. A admiração e o carinho pelo torcedor colorado e pela instituição permanecem.

